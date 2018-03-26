Beşiktaş'ta yürekler ağza geldi! Yardımına ilk o koştu

İstanbul Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadının yardımına o sırada yoldan geçen ilk yardım öğretmeni Banu Turan koştu. Yaralı kadına konuşarak moral verdi.

Beşiktaş'ta yürekler ağza geldi! Yardımına ilk o koştu

BEŞİKTAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadının yardımına o sırada yoldan geçen ilk yardım öğretmeni Banu Turan koştu. Yaralı kadının yanından bir an olsun ayrılmayan Turan, konuşarak moral verdi. Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Zincirlikuyu'dan Beşiktaş istikametine giden 41 EU 323 plakalı otomobili kullanan Duygu Engin, önünde seyir halindeki minibüsü sollamak istedi. Engin, sollama yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsevim Satır'a çarptı.

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Beşiktaş'ta yürekler ağza geldi! Yardımına ilk o koştu

YARALI KADININ YARDIMINA YOLDAN GEÇEN SAĞLIK EĞİTİMCİSİ KOŞTU: Gülsevim Satır, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. O sırada yoldan geçen ilk yardım öğretmeni Banu Turan kazayı görerek yerde yatan yaralının yardımına koştu. İlk olarak yaralı kadının bilincini kontrol eden Turan, daha sonra konuşarak ona moral verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralı Gülsevim Satır'a kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Satır, daha sonra ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Vücudunda kırıklar oluşan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Beşiktaş'ta yürekler ağza geldi! Yardımına ilk o koştu

“KAZAYI GÖRÜNCE HEMEN DURDUM": Yaralı kadının yardımına koşan ilk yardım öğretmeni Banu Turan, “Kazayı görünce hemen arabamı sağa çekerek yaralıya yardımcı oldum. Yaralının bilincini kontrol ettim. Bilinci açıktı. Sadece belinde ağrıları vardı. Onun için oynatmadan sabit tutmaya çalıştık. İlk yardım eğitimcisiyim" dedi.

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Beşiktaş'ta yürekler ağza geldi! Yardımına ilk o koştu

“MİNİBÜSÜ SOLLAMAK İSTERKEN ÇARPTIM": Kazaya karışan otomobil sürücüsü Duygu Engin ise “Orta şeritte ilerliyordum. Önümde minibüs vardı. Minibüs yavaş gidiyordu. Minibüsü sollamak için manevra yaptım. Birden önüme yaya çıktı bende duramadım ve çarptım" dedi.

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