Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Takımdan 4 isim ayrılacak

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta sonunda 4 galibiyeti bulunan Beşiktaş, devre arası için şimdiden kolları sıvadı. Yönetim öncelikle takımdan gönderilecek isimlere yoğunlaşırken 4 futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor. Performanslarından memnun olunmayan Vagner Love, Larin ve Roco'yu göndermek için çalışmalara başladı.

Kiralanma ihtimalleri de var

Love, Larin ve Roco, öncelikle bonservisleriyle verilecek. Ancak bu başarılamazsa o takdirde futbolcuların kiralanma seçenekleri masaya yatırılacak.

Adriano da yolcu

Beşiktaş yönetimi ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Adriano için yaşının geçmesini de göz önünde bulundurarak, Japon kulübü Vissel Kobe'nin yaptığı teklifi değerlendirecek. Kulübün bu transfere olumlu baktığı öğrenildi. İddialara göre Adriano'nun da Japonya'ya gitmek istediği belirtiliyor.

Quaresma da gidebilir!

Yönetimin 4 oyuncu dışında Quaresma'yı da cazip bir teklif gelmesi durumunda satabileceği gelen bilgiler arasında. Fikret Orman'ın bu 4 oyuncuyu sattıktan sonra takıma 2 golcü oyuncu almayı hedeflediği ve bunun için şimdiden çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.