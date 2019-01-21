Beşiktaş'ta Trezeguet sesleri

Babel'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılıp ülkesi Portekiz'e dönmek için yönetimden izin istemesi sonrası siyah-beyazlılarda transfer çalışmalarına hız verildi.

Sol kanat transferi için Beşiktaş’ın listesine çok ses getirecek bir isim daha girdi. Siyah-beyazlılar Kasımpaşa’nın en etkili futbolcularından biri olan Trezeguet için devrede. Yönetimin 3-4 milyon avro ve Gökhan Töre ile Tolgay Arslan’dan birini Kasımpaşa’ya önereceği öğrenildi.