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Beşiktaş'ta Quaresma yol ayrımında!

Beşiktaş'ta Quaresma yol ayrımında!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Pepe'nin ardından diğer bir Portekizli futbolcu olan Ricardo Quaresma da takımdan ayrılmak üzere. Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletti.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 22:55 - Güncelleme: 20-01-2019 22:55

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, kulüple yol ayrımına geldi.

Quaresma'nın ayrılmak için yönetime başvurduğu ve kendisine kolaylık sağlanmasını istediği öğrenildi. Henüz resmi bir teklifin olmadığı Quaresma'yı bırakmak istemeyen yönetim de en azından sezon sonuna kadar kalmasını istediği yıldız futbolcuyu, uygun şartların oluşması durumunda bırakmayı düşüneceğini oyuncunun kendisine bildirdi. Teknik direktör Şenol Güneş ise Babel'in ayrılmasından sonra Quaresma'nın da gitmesini istemiyor. Portekizli yıldız oyuncu ile ilgili ayrılık gelişmesinin bu hafta yapılacak görüşmelerden sonra netliğe kavuşturulacağı yönetim kanadından gelen bilgiler arasında. Ricardo Quaresma'nın adı başta Porto olmak üzere Çin ve Arap kulüpleri ile anılıyor.

Uzun bir süredir ayrılmak istediği konuşulan Quaresma, ilk olarak Antalya kampının kadrosuna dahil edilmemiş ancak teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda yeniden kamp kadrosuna alınmıştı.

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