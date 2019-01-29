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Beşiktaş'ta Mauricio Lemos sesleri

Beşiktaş'ta Mauricio Lemos sesleri

Vida'nın İnter ya da Roma'ya gitme ihtimali üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetiminin Sassuolo'da kiralık olarak forma giyen Mauricio Lemos'u kiralamak için girişimlerde bulunduğu ve transferi bitirmek üzere olduğu kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 15:24 - Güncelleme: 29-01-2019 15:24

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin bitimine iki gün kala transfer hareketliliği yeniden başladı. Portekizli yıldız Ricardo Quresma ile sözleşmesini feshetmek üzere olan siyah beyazlılar diğer yandan da Domagoj Vida'nın gitme ihtimali üzerinde duruyor.

İtalyan basınından gelen iddialara göre Roma'nın transfer listesine giren Vida, 2 gün içinde İtalya Serie A'nın yolunu tutabilir. Beşiktaş'ın yıllık 3 milyon Euro garanti ücret alan Vida'nın gitmesine onay verebileceği de yazılan iddialar arasında.

Öte yandan Vida'nın gitme ihtimaline karşın son iki günde stoper takviyesi yapması gereken siyah beyazlıların, yine İtalya Serie A takımlarında Sassuolo'da kiralık olarak forma giyen Mauricio Lemos'u kiralamak için girişimlerde bulunduğu ve transferi bitirmek üzere olduğu kaydedildi. Bonservisi İspanyol ekibi Las Palmas'ta oyuncusu olan Uruguaylı Mauricio Lemos bu sezon Serie A'da 2 maça çıktı.

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Kaynak : DHA

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