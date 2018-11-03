Beşiktaş'ta Larin'in bileti kesildi

Beşiktaşlı taraftarların Genk maçında da büyük tepkisine maruz kalan ve formayı Mustafa Pektemek'e kaptıran 23 yaşındaki oyuncunun ocak ayı transfer döneminde takımdan gönderilmesi planlanıyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Yetersiz performansının yanı sıra senelik 1,6 milyon avroluk ücretiyle dikkati çeken genç oyuncunun ilk etapta satılması gündemde. Larin'e talip çıkmaması durumunda ise kiralanması söz konusu olacak.

DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Şu ana kadar gösterdiği performanstan dolayı oldukça üzgün olan ve ülkesine dönmeyi bile düşündüğü öğrenilen Cyle Larin'in, eski takımı Orlando City ile şimdiden temasa geçtiği de gelen bilgiler arasında.