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Beşiktaş'ta kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

Beşiktaş'ta kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

Beşiktaş Levent'te bir kafede çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan kayıplara karıştı.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 11:56 - Güncelleme: 26-03-2018 11:56

Beşiktaş Levent'te bir kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kafedeki 3 kişi arasında tartışma büyüdü. Silahını çeken saldırgan 2 kişiyi yaraladı. Saldırgan kaçarken yaralılar için olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

HUSUMETLİLER ARASINDA SİLAHLAR KONUŞTU
Beşiktaş Levent'te aralarında husumet olan iki kişi bir kafenin önünde karşılaşınca tartışma çıktı. Silahların konuştuğu tartışmada 2 kişi yaralandı.  Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Levent'te aralarında husumet olan Aytekin K. ve Süleyman Kutay bir kafenin önünde karşılaştı. Tartışmaya başlayan şahıslardan Aytekin K. silahını çıkarak ateş etti. Silahın ateşlenmesiyle Süleyman Kutay ayağından vurularak yaralanırken olayla ilgisi olmayan işyeri çalışanı Kerem Kaya da boynundan vurularak yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI
Silahın patlamasıyla çevrede büyük panik yaşanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan bir tanesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine diğeri ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ZANLI TESLİM OLDU
Zanlı Aytekin K. ise polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan saldırgan ekiplerce emniyete götürülürken olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekildi. Polis ekipleri otomatik silahlarla da çevrede önlem alırken yerde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Mart 2018 12:21 çok mu arttı bu olaylar bana mı öyle geliyor ..

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