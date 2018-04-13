Beşiktaş'ta istinat duvarı araçların üzerine çöktü

BEŞİKTAŞ Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Beş araç duvarın altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

BEŞİKTAŞ Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yapılan incelemede 3 aracın duvarın altında kaldığı belirlendi. Araçlarda büyük hasar meydana geldi. Twitter

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BEŞİKTAŞ Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yapılan incelemede 3 aracın duvarın altında kaldığı belirlendi. Araçlarda büyük hasar meydana geldi. Twitter

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BEŞİKTAŞ Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yapılan incelemede 3 aracın duvarın altında kaldığı belirlendi. Araçlarda büyük hasar meydana geldi. Twitter

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