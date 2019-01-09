Beşiktaş'ta Hakan bombası! Anlaşma tamam

Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, şu ana kadar kadrosuna Burak Yılmaz ve Isımat-Mirin takviyelerini yaptı. Transfer görüşmeleri için Milano'ya giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, AC Milan'lı yöneticiler ile masaya oturdu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider Başakşehir'in 9 puan arkasında 7.sırada tamamlayan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde yapacağı transferler ile kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk mücadelesi vermek istiyor.

Hırvat ofansif orta saha Alen Halilovic'in 1.5 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya varan Fikret Orman, tüm spor camiasını ters köşeye yatıracak bir hamle için de kolları sıvadı. AC Milan taraftarları tarafından hedef tahtasına konan Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için de İtalyan yöneticiler ile pazarlığa başlayan Fikret Orman, bu transferde önemli aşama kaydetti.

Gennaro Gattuso'nun takımda kalmasını istediği Hakan Çalhanoğlu'nun AC Milan taraftarı ile bağlarının kopması nedeniyle bu transferin gerçekleşmesinin mümkün hale geldiği ifade edildi. A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce'nin haberine göre; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için AC Milan ile anlaşmaya vardı. A Milli yıldızın Beşiktaş'a 1.5 seneliğine kiralanacağı ifade edildi. Bu sezon AC Milan forması ile 22 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 1 gol 9 asist katkısında bulundu.