Beşiktaş'ta gece kulübü önünde silahlı çatışma ölü ve yaralılar var

Beşiktaş'ta kafede çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga sonucu bir kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga sırasında caddede bulunan bazı araçlara da mermiler isabet etti. Polisler de olay yerine güvenlik şeridi çekerek caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı.

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