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Beşiktaş'ta gece kulübü önünde silahlı çatışma ölü ve yaralılar var

Beşiktaş'ta gece kulübü önünde silahlı çatışma ölü ve yaralılar var

Ortaköy'de bir gece kulübü önüde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma yaşandı. Olayda bir kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 06:56 - Güncelleme: 28-03-2018 06:56

Beşiktaş'ta gece kulübü önünde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga sonucu bir kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

BAZI ARAÇLARA DA MERMİLER İSABET ETTİ
Olay yerine çok sayıda ambulans  ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga sırasında caddede bulunan bazı araçlara da mermiler isabet etti. Polisler de olay yerine güvenlik şeridi çekerek caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • MİSAFİR 28 Mart 2018 08:51 BATILILAR FİLM DİZİYLE BU MİLLETİN ÇOĞU FERTLERİNİ İNSANLIKTAN ÇIKARDILAR.DİZİLERE BİR BAKIN BU OLAYLAR HER GÜN EVİMİZİN İÇİNDE YAŞANIYOR SES VARMI YOK .KAÇAKÇILIK ADAM KAÇIRMA ADAM ÖLDÜRME GASP HIRSIZLIK FUHUŞ ALDATMA DİZİLER YOLUYLA ZATEN BİZE NORMALMİŞ GİBİ ALIŞTIRILIYOR .İKİ AHLAKSIZ KIZLA OĞLANI PARAYLA TUTUYORLAR BİR YIL İKİ YIL DİZİ ÇEKİYORLAR KIZLAR HANIMLAR ZATEN EKRANA BAĞLANIYOR HER GÜN AYRI BİR HEYECANLI SAHNE BULUP ORADA KESİYORLAR HAFTAYI AYYY NASIL HEYECANLA BEKLİYORUZ .BU KIZLA OĞLANI FİNALDE BİR SEVİŞTİRİYORLAR İZLENME REKORLARI KIRILIYOR BU AHLAKSIZLIKLAR NORMAL HALE GELDİ ARTIK ÜNİVERSİTELERDE UYGULAMALI GÖREBİLİRSİNİZ EĞİTİM KURUMLARI BİLE EĞİTİMLİKTEN ÇIKMIŞ İŞ ÇOK ZOR ÇOK

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