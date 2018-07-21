Beşiktaş'ta çöken yol onarıldı

Beşiktaş-Dolmabahçe yolu üzerinde dün akşam saatlerinde asfalt altındaki deformasyon nedeniyle 2 metre çapında çökme meydana geldi. Çökme sonrası yolun Kabataş istikameti ulaşıma kapatıldı ve çalışma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin gece boyu süren onarım çalışmalarını saat 06:00 itibariyle tamamlanmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

"Çökme, asfalt altındaki deformasyondan"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapılan ilk tespitlerde yoldaki çökmenin asfaltın altındaki deformasyondan kaynaklandığı belirlendi.

Asfalt kaplama ile zemin arasındaki kaymanın nedeni araştırılırken, çökme olan bölgede yeni bir çökme ihtimalinin bulunmadığı değerlendirmesi yapıldı.