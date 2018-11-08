Beşiktaş'ta 3 isim Genk maçında yok

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ın Genk maçı kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Adriano Genk maçı kadrosunda yer almadı.
Siyah-Beyazlıların Belçika kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Tolga, Karius, Utku
Defans: Pepe, Roco, Vida, Fatih, Caner
Orta Saha: Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Ljajic, Dorukhan, Lens, Babel, Quaresma
Forvet: Love, Larin, Mustafa
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