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Beşiktaşlı Ryan Babel Fulham'a transfer oldu

Beşiktaşlı Ryan Babel Fulham'a transfer oldu

BEŞİKTAŞ 'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, 2 milyon Euro'ya İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Fulham'a transfer oldu.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 12:30 - Güncelleme: 13-01-2019 12:30

BEŞİKTAŞ 'ta ikinci yarı öncesinde Ryan Babel ile ilgili karar verildi. Siyah-beyazlı takımın Hollandalı yıldızı Babel'in transferi için İngiltere premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaşma sağlandı.

Beşiktaş yönetimi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Babel ile yeni kontrat için anlaşamayınca, Fulham'ın teklifini değerlendirme kararı aldı. 

Sezon başından bu yana performansı eleştirilen ve yaptıklarıyla olay adam haline gelen Babel için 2 milyon euroluk teklif kabul edildi. Ryan Babel de İngiliz kulübüyle anlaşma sağladı.

Hem Fulham'ın hem de Beşiktaş'ın Babel transferini kısa bir süre içerisinde resmen açıklayacak.

Siyah-beyazlı takımda Ryan Babel'in ayrılmasının ardından sol kanat bölgesine yeni transfer yapılması bekleniyor.

89 resmi maç
Futbol kariyerine Ajax'ın altyapısında başlayan yıldız oyuncu, İspanya ekibi Deportivo'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Beşiktaş'a 2017 Ocak ayında bedelsiz transfer olan Ryan Babel, forma giydiği 89 resmi müsabakada 29 gol atarken 12 de asist yaptı.

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