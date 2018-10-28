Beşiktaşlı Karius'tan Türk modacı Ece Sükan'a şok teklif!

Beşiktaş'a geldiği günden beri oynadığı futbolla değil de çapkınlıklarıyla sürekli gündemde olan kaleci Loris Karius'un bu seferki hedefi ünlü modacı Ece Sükan oldu.

Beşiktaşlı Karius'tan Türk modacı Ece Sükan'a şok teklif!

STİL DANIŞMANIM OLUR MUSUN? Türkiye'ye geldikten sonra uzak mesafeler nedeniyle ABD'li manken sevgilisi Daniella Grace ile ayrılan Beşiktaş'ın Alman yıldızı Loris Karius, geçen hafta bir mekanda karşılaştıkları Ece Sükan’a hayranlığını gizleyemedi. Yakışıklı kaleci, iddiaya göre Ece Sükan’la bir araya gelebilmek için şok bir teklifte bulundu.

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Beşiktaşlı Karius'tan Türk modacı Ece Sükan'a şok teklif!

Sosyal medyadan Türk güzellere mesaj attığı haberleriyle gündem olan 25 yaşındaki Beşiktaşlı kaleci, geçtiğimiz gün gittiği Soho House'da Ece Sükan'ı gördü. 41 yaşındaki güzel stil danışmanı, model ve oyuncuya hayran kalan Loris Karius, iddialara göre Ece Sükan'la tanışmak için seferber oldu.

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Beşiktaşlı Karius'tan Türk modacı Ece Sükan'a şok teklif!

STİL DANIŞMANIM OLUR MUSUN? Devreye yanındaki menajerini sokan Alman kaleci, Ece Sükan hakkında detaylı bilgiler aldı. Ece Sükan'ın stil danışmanı olduğunu öğrenen Loris Karius, menajeri aracılığıyla Ece Sükan'a "Stilim konusunda bana yardımcı olabilir misin?" diyerek teklifte bulundu.

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Beşiktaşlı Karius'tan Türk modacı Ece Sükan'a şok teklif!

REDDEDİLDİ! Ümit Benan'dan boşandıktan sonra adı kimseyle anılmayan Ece Sükan, Alman kalecinin iş bahanesiyle yaptığı görüşme teklifine olumlu yanıt vermedi.

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