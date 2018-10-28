Beşiktaşlı Karius'tan Türk modacı Ece Sükan'a şok teklif!

STİL DANIŞMANIM OLUR MUSUN? Türkiye'ye geldikten sonra uzak mesafeler nedeniyle ABD'li manken sevgilisi Daniella Grace ile ayrılan Beşiktaş'ın Alman yıldızı Loris Karius, geçen hafta bir mekanda karşılaştıkları Ece Sükan’a hayranlığını gizleyemedi. Yakışıklı kaleci, iddiaya göre Ece Sükan’la bir araya gelebilmek için şok bir teklifte bulundu.