Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın eşi soyuldu

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Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla İngiltere Premier Lig'i ekiplerinin iştahını kabartan Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın eşi Ivana'nın arabası soyuldu.
Hırvatistan güzeli olan 25 yaşındaki Ivana Vida'nın arabasının camları kırıldı. Yol kenarına park eden kırmızı renkli lüks aracının sağ camının kırıldığı ve içindeki eşyaların alındığı bildirildi.
''BENİ ŞOK ETMEDİ''
Ivana Vida, "Beni şok etmedi. İçinde çalabilecekleri örümcek adam ve tavşandan başka bir şey yoktu" diye konuştu.
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