Beşiktaşlı Adriano’ya talip var

Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Adriano Correia’ya Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi sürüyor. Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya 2 ülkeden de menajerler aracılığıyla yıllık 4 milyon Euro’luk iki teklif geldiği bildirildi.

SON KARAR ORMAN'IN

Sambacı’nın da önerilere olumlu baktığı konuşulurken son kararı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman verecek. Uzun süren sakatlığının ardından önceki akşam formasına Başakşehir karşısında geri dönen tecrübeli oyuncu, yine sakatlık yaşamış ve oyundan alınmıştı.

BAŞKAN SICAK BAKIYOR

Başkan Orman’ın, son dönemde sık sık sakatlık yaşaması sebebiyle Adriano’nun satışına olumlu baktığı, son kararını teknik direktör Şenol Güneş’le görüşüp sonrasında vereceği bildirildi.