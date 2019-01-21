Beşiktaş'la Vagner Love’ın yolları ayrılıyor

Bir süredir siyah beyazlı yönetim ile görüşen Love, alacaklarının ödenmesi karşılığında sözleşmesini karşılıklı olarak feshedecek. İmzaların atılmasının ardından ülkesine dönmesi beklenen 35 yaşındaki oyuncunun Corinthias veya Santos’a transfer olması bekleniyor.



NTVSPOR'da yer alan habere göre; 1 yıl önce Aytemiz Alanyaspor’dan 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Love, Beşiktaş ile yıllık 2.2 milyon Euro ücret karşılığında 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.



Siyah beyazlı takım ile 29 maça çıkan Brezilyalı oyuncu 11 gol attı.