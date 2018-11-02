Beşiktaş'ın yardımcı hocası Guti'yle ilgili müthiş gerçek!

Julen Lopetegui'nin görevine son veren Real Madrid'de yeni hoca arayışları sürerken görev için en önemli adaylardan biri de eski futbolcuları Guti'ydi. Beşiktaş'ta İlhan Mansız'la birlikte teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenen Guti'nin efsanesi olduğu kulübe hoca olarak dönmesi ihtimali ise her geçen gün artıyor.

Fanatik'in haberine göre; Bugün de kulübe yakınlığıyla bilinen Marca'nın düzenlediği ankette konuyla ilgili müthiş bir gerçek ortaya çıktı. Gazete, İspanyol devinin başına geçmesi muhtemel 20 hocayı taraftarların oylamasına sundu. Guti, listede ilk sırada yer aldı.