Beşiktaş'ın eski kalecisi Göksel Gencer evinde ölü bulundu

Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor'da da forma giymiş olan eski kaleci Göksel Gencer (45), evinde ölü bulundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Gencer'den dün akşamdan bu yana haber alamayan babası Muammer Gencer, oğlunun evine gitti. Kapıyı zorlayarak açan baba Gencer, oğlunu yatağında hareketsiz buldu.

Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, eski kaleci Gencer'in vefat ettiğini belirledi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

İlk incelemede kalp krizi geçirdiği belirtilen Gencer'in Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucunda ölüm nedeni kesinleşecek. Göksel Gencer'in bugün toprağa verileceği bildirildi.

TFF VE BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Beşiktaş Kulübü, 44 yaşında vefat eden eski kaleci Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takım eski kalecilerinden, Samsunspor ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen, kaleci antrenörü Göksel Gencer'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Göksel Gencer'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün açıklamasında ise, "Eski futbolcumuz Göksel Gencer'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SAMSUNSPOR'DAN BAĞSAĞLIĞI MESAJI

Yılport Samsunspor Kulübü, Mersin'deki evinde ölü bulunan 44 yaşındaki eski kalecileri Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Eski kalecilerimizden Göksel Gencer'in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

Futbola profesyonel olarak 1993 yılında Silifkespor'da başlayan Göksel Gencer, 1994 yılında Samsunspor'a transfer oldu. Aynı yıl ilk kez Ümit Milli Takım'a çağrılan ve 10 kez bu seviyede milli forma giyen Göksel Gencer, 2002-2003 sezonunda Beşiktaş tarafından transfer edilmişti.