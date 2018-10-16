Beşiktaş'ın bombasını Portekizliler patlattı!

Ara transfer döneminde kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş için Portekiz'den transfer haberi geldi. Ülke basınına göre siyah-beyazlıla, Porto ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yacine Brahimi ile ilgileniyor. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Lyon, Marsilya ve Lazio'nun da takip ettiği ifade edildi.

Beşiktaş, Cezayirli futbolcu ile geçen sezon da temas kurmuş ve Talisca'nın yerine transfer edileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Brahimi için Porto'nun 22 milyon Euro istemesi üzerine bu defter çabuk kapanmıştı.