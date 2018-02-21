Beşiktaş'ın ağır yenilgisi sosyal medyada caps oldu!

Beşiktaş, Vida'nın 16. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta Alman ekibi Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu. Ortaya böyle farklı bir sonuç çıkınca da sosyal medya sallandı.

Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Vida'nın 16. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta Alman ekibi Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu. Allianz Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 43. ve 66. dakikalarda Müller, 52. dakikada Coman, 79. ve 88. dakikadalar Lewandowski kaydetti. 14 Mart tarihinden Vodafone Arena'da oynanacak olan rövanş maçı öncesinde Bayern Münih büyük bir avantaj yakaladı. Ortaya böyle farklı bir sonuç çıkınca da sosyal medyada capsler patladı. Twitter

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Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Vida'nın 16. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta Alman ekibi Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu. Allianz Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 43. ve 66. dakikalarda Müller, 52. dakikada Coman, 79. ve 88. dakikadalar Lewandowski kaydetti. 14 Mart tarihinden Vodafone Arena'da oynanacak olan rövanş maçı öncesinde Bayern Münih büyük bir avantaj yakaladı. Ortaya böyle farklı bir sonuç çıkınca da sosyal medyada capsler patladı. Twitter

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2 19

Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Vida'nın 16. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta Alman ekibi Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu. Allianz Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 43. ve 66. dakikalarda Müller, 52. dakikada Coman, 79. ve 88. dakikadalar Lewandowski kaydetti. 14 Mart tarihinden Vodafone Arena'da oynanacak olan rövanş maçı öncesinde Bayern Münih büyük bir avantaj yakaladı. Ortaya böyle farklı bir sonuç çıkınca da sosyal medyada capsler patladı. Twitter

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