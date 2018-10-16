Beşiktaş'a talih kuşu kondu! İki isim için 20 milyon euro

Beşiktaş'tan sonra İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’a giden ancak Ada’daki macerası da 2 sezon süren Hırvat teknik adam, son olarak Suudi Arabistan ekibi El İttihad’la anlaşmıştı. Yeni kulübünü güçlendirmek için çalışmalara başlayan Bilic’in, Kara Kartal’dan 2 ismi birden gözüne kestirdiği ortaya çıktı.

ÇİFTE PİYANGO

Deneyimli çalıştırıcının yeni kulübünden; Domagoj Vida ve Gökhan Töre’nin alınmasını istediği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Arabistan temsilcisinin, menajerler aracılığıyla girişimlere başladığı ve 2 isim için Ocak ayı öncesinde tekliflerini hazırladığı bildirildi. El İttihad’ın Vida için 15 milyon Euro, Gökhan Töre için ise 5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi. 20 milyon Euro’luk (134 milyon TL) teklifin, ara transfer dönemi öncesinde Beşiktaş’a resmi yollarla iletilmesi bekleniyor.

İKİ İSMİ DE YAKINDAN TANIYOR

Slaven Bilic, Gökhan Töre’yi West Ham United’a da götürmüş ancak Töre’nin, yaşadığı sakatlık sebebiyle İngiltere macerası beklenenden kısa sürmüştü. Bilic ek olarak Hırvatistan milli takımında görev yaptığı dönemde de Vida’yı A takıma çıkaran teknik adam olmuştu.

