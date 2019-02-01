Beşiktaş'a neden gelmediği ortaya çıktı

Marsilya'nın 25 yaşındaki sol açığı Clinton N'Jie ile her konuda anlaşan Beşiktaş, son anda bu transferden vazgeçti. Kartal'ın vazgeçme nedeninin Marsilya'nın son anda sözleşmeye mecburi 7 milyon euroluk satın alma maddesini koyması olduğu öğrenildi.

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan ve evinde İstanbul uçağının biletini bekleyen yıldız futbolcu, kulübün bu talebinden vazgeçmemesi üzerine Beşiktaş'a transfer olamadı.