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Beşiktaş'a çifte şok birden!

Beşiktaş'a çifte şok birden!

Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta sarı kart gören Ricardo Quaresma gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Ayrıca Gökhan Töre 33. dakikada sakatlanarak yerini Caner Erkin'e bıraktı.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 11:16 - Güncelleme: 30-10-2018 11:16

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Beşiktaş, Rize'yi 4-1 mağlup etti. Gelecek hafta lider Başakşehir'e konuk olacak Siyah Beyazlı ekipte Ricardo Quaresma, 31. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Mustafa Pektemek'in attığı 2 golde de yaptığı asistlerle fırtına gibi esen Quaresma, Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

Bir kötü haber de Bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Gökhan Töre'den geldi. Son olarak 2016 yılında ilk 11'de çıkan ve karşılaşmaya çok etkili başlayan Gökhan Töre, 33. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Töre'nin yerine Caner Erkin oyuna girerken, milli futbolcunun bir hayli bozuk olduğu gözlendi.

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