Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Yönetim ve Şenol Güneş’in forvet transferinde en sıcak baktığı isimlerin başında takımın eski yıldızı Cenk Tosun var. Tosun'un uyum sorunu yaşamayacağı, camiayı havaya sokacağı ve pozitif enerji vereceği görüşü hakim.

Akşam'ın haberine göre, siyah-beyazlılar, Everton’dan oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması için girişimlerde bulunuyor.

CENK TOSUN SICAK BAKIYOR

Cenk cephesinde de Beşiktaş’a karşı bir dönüş olasılığına sıcak bakılıyor. Çünkü milli golcünün Everton’da ilk 11’de şans bulması her geçen gün zorlaşıyor. 9 maçta 6 gol atan 21 yaşındaki Richarlison’un ilk 11’de sürekli oynaması için Teknik Direktör Silva’ya taraftarın yoğun baskısı var.

BARBOSA'YI TRNASFER EDECEK

İngiliz ekibinin ara transferde de Inter’den Santos’a kiralık verilen Gabriel Barbosa’yı 30 milyon euro karşılığında renklerine bağlayacağı haberleri var.