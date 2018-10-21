Beşiktaş'a Avrupa Ligi'ndeki rakibinden büyük şok!

Belçika ekibi Genk, 8 Kasım Perşembe günü Luminus Arena’da oynanacak maç için Türkiye’den gidecek Beşiktaş taraftarına bilet satmama kararı alırken, ülke içindeki siyah-beyazlılar için özel bir deplasman tribünü oluşturma kararı aldı. Güvenlik güçleri ve kentteki Türk sivil toplum örgütleriyle toplantılar yapan Genk kulübü yetkilileri, Türk taraftarların statta ayrılacak özel bir tribünde oturmalarının güvenlik açısından daha doğru olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Üst düzey güvenlik önlemleri alınacak

Alınan karara göre kale arkası tribünün üst kısmında ülkede yaşayan Türk taraftarlar için özel bir bölüm oluşturulacak. AA, BB, CC, DD ve CL3-4 bölümleri Beşiktaşlı taraftarlara tahsis edilecek. Bu bölümlerin hemen yanlarındaki ABCDE ve EE bölümleri güvenlik için boş bırakılacak. Daha önce bu bölümlerden bilet satın alan Genk taraftarlarının ise başka bölüme kaydırıldıkları belirtildi.