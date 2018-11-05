Beşiktaş'a Alman hakem

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında Belçika temsilcisi Genk ile 8 Kasım Perşembe günü oynayacağı karşılaşmada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler görev yapacak.



UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Genk ile Beşiktaş arasında Belçika’da oynanacak karşılaşmayı Tobias Stieler yönetecek. Karşılaşmada Stieler’in yardımcılıklarını Mike Pickel ile Jan Seidel gerçekleştirecek.

Christian Gittelmann’nın dördüncü hakem olacağı mücadelede, Patrick Ittrich ve Harm Osmers ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.