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Beşiktaş zirveye ortak olmak istiyor: İşte ilk 11'ler!

Beşiktaş zirveye ortak olmak istiyor: İşte ilk 11'ler!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 12 maçtır yenemiyor.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 19:19 - Güncelleme: 29-10-2018 19:19

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde bu akşam 35. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 34 lig maçından 21'ini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 56 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 32 gol attı. 2016-2017 sezonunda yapılan son lig maçlarını Beşiktaş, İstanbul ve Rize'de aynı skorla 1-0 kazandı. 

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 12 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 12 maçtan 8'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı 29 Ekim Pazartesi akşamı Vodafone Park'ta saat 20:00'da başlayacak. Bülent Yıldırım’ın yöneteceği mücadele, Beinsports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Bülent Yıldırım

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Robin, Ali Çamdalı, Koray, Boldrin, Süleyman, Muric
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

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