Beşiktaş zirveye ortak olmak istiyor: İşte ilk 11'ler!

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde bu akşam 35. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 34 lig maçından 21'ini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 56 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 32 gol attı. 2016-2017 sezonunda yapılan son lig maçlarını Beşiktaş, İstanbul ve Rize'de aynı skorla 1-0 kazandı.

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 12 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 12 maçtan 8'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı 29 Ekim Pazartesi akşamı Vodafone Park'ta saat 20:00'da başlayacak. Bülent Yıldırım’ın yöneteceği mücadele, Beinsports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Bülent Yıldırım

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Robin, Ali Çamdalı, Koray, Boldrin, Süleyman, Muric

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk