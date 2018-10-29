Beşiktaş zirveye ortak olmak istiyor: İşte ilk 11'ler!

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde bu akşam 35. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 34 lig maçından 21'ini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 56 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 32 gol attı. 2016-2017 sezonunda yapılan son lig maçlarını Beşiktaş, İstanbul ve Rize'de aynı skorla 1-0 kazandı.
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 12 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 12 maçtan 8'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı 29 Ekim Pazartesi akşamı Vodafone Park'ta saat 20:00'da başlayacak. Bülent Yıldırım’ın yöneteceği mücadele, Beinsports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Bülent Yıldırım
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Robin, Ali Çamdalı, Koray, Boldrin, Süleyman, Muric
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
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