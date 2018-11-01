Beşiktaş yönetiminden Mustafa Pektemek'e müjde

Beşiktaş’ın önceki akşam Çaykur Rizespor ile oynadığı maça ilk 11’de başlayan ve attığı iki şık golle alkışları toplayan Mustafa Pektemek, hem teknik heyet hem de yönetimden övgü aldı.

Siyah-beyazlı yöneticilerin karşılaşma sonrası kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerde Mustafa’nın bu oyununu sürdürmesi halinde yeni sözleşmenin gündeme gelebileceği yönünde görüş belirttikleri aktarıldı.

Sezon sonu mukavelesi bitecek olan Pektemek konusunda bir maçlık performansla değerlendirme yapmanın doğru olmadığını dile getiren yöneticilerin, “Fazla abartmamak lazım. Çünkü Mustafa’ya da zarar vermiş oluruz. Kendisi böyle devam etsin, gerisini düşünmesin. Bu takımda Cyle Larin ve Vagner Love kadar o da şans bulmalı. Bu şansı değerlendirirse hem kendisi hem de takım kazanır” ifadelerini kullandıkları ortaya çıktı.

Bu arada Teknik Direktör Şenol Güneş de Mustafa Pektemek’in performansından çok memnun kaldı. Tecrübeli hoca, Pektemek’in bu performansı nedeniyle Medipol Başakşehir maçındaki kadro planlamasını yeniden gözden geçirecek.