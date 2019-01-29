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Beşiktaş ve Fenerbahçe Tolgay-Şener takasında anlaştı

Beşiktaş ve Fenerbahçe Tolgay-Şener takasında anlaştı

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile Şener Özbayraklı'nın takası konusunda anlaşmaya vardı. İmzalar, iki ezeli kulübün oyuncularla yapacağı görüşmelerin ardından atılacak

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 22:54 - Güncelleme: 29-01-2019 22:54

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı takası konusunda anlaşmaya vardı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Tolgay için bir kez daha temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, Şener Özbayraklı'nın teklife dahil edilmesinin ardından siyah-beyazlıların inadını kırdı.

Şenol Güneş'in takımda görmeyi talep ettiği Şener ile birlikte bir miktar parayı da kasasına götürecek olan Beşiktaş'ın, Tolgay Arslan'ın da ayrılmak istemesi nedeniyle son teklifi kabul ettiği belirtildi.

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Gün içinde yapılan transfer zirvesinde yapılan anlaşmanın ardından resmi imzalar, iki ezeli kulübün oyuncularla yapacağı görüşmelerin ardından atılacak.

Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Beşiktaş ise, Tolgay Arslan'ı Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakmış ve yapılan görüşmelerin ardından takıma geri dönmesinin de zarar verebileceği yönünde bir görüş ortaya çıkmıştı.

(Sporx)

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