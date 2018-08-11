Beşiktaş Tüneli’nde tek teker kazası!

İSTANBUL'daki kaza, geçtiğimiz Salı günü gece saatlerinde Beşiktaş-Bomonti Tüneli’nde meydana geldi.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde motosikletiyle tek teker üzerinde terör estiren maganda ardından tünele girdi. Tünelde de yine aynı şekilde giden genç, bir süre sonra kontrolü kaybedince geriye doğru düştü. Düşen gencin üstüne bir de motosikleti düştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan genç ölümden döndü.
Kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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