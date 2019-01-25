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Beşiktaş taraftarıyla buluşuyor! İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş taraftarıyla buluşuyor! İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşacak. 25 Ocak Cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Ligin ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan siyah-beyazlı ekip, uzun bir aranın ardından yeniden taraftarıyla buluşacak.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 18:40 - Güncelleme: 25-01-2019 18:40

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Ligin ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan siyah-beyazlı ekip, uzun bir aranın ardından yeniden taraftarıyla buluşacak.

VIDA CEZALI, ADRIANO DÖNÜYOR

Beşiktaş, mücadeleye Domagoj Vida'dan yoksun çıkacak. Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hırvat futbolcu, mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek.

GÖZLER BURAK YILMAZ'DA OLACAK

Akhisarspor maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

STAT: Vodafone Park
SAAT: 20.30
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
YAYIN: beIN SPORTS

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Necip, Mirin, Caner, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Taylan, Scuk, İbrahim, Sunu, Emrah, Rashad Muhammed
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

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