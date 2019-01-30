Beşiktaş Quaresma ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin bitmesine 48 saat kala beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah beyazlı yönetim, Portekizli futbolcu Quaresma ile yollarını ayırdı. Konuyla ilgili kulüpten resmi açıklamanın yapılması ise an meselesi.

Bunun yanında bir diğer sıcak gelişme de Enzo Roco'da yaşanıyor. Şilili defans oyuncusunun büyük bir ihtimalle Levante'ye kiralanacağı öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi daha önce de Pepe, Porto'ya Vagner Love ise Corinthians'a transfer olmuştu.