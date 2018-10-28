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Beşiktaş ile Rizespor 35. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ile Rizespor 35. kez karşı karşıya gelecek

Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş kendi evinde Rizespor'u yarın saat 20:00'de konuk edecek. Daha önce 35 kere karşı karşıya gelen iki takımda Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 09:51 - Güncelleme: 28-10-2018 09:51

Yarın oynanacak maçta Bülent Yıldırım düdük çalacak. İki ekip arasında geride kalan 34 lig maçından 21'ini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazanırken, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 56 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 32 gol attı. 2016-2017 sezonunda yapılan son lig maçlarını Beşiktaş, İstanbul ve Rize'de aynı skorla 1-0 kazandı.

İşte daha önce oynanan maçların istatistikleri

-Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 12 maçtır yenemiyor.
-Rizespor, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 2006'da aldı.
-İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.
-Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 17 lig maçının 11'ini kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.
-Beşiktaş'ın İstanbul'da attığı 32 gole, Karadeniz ekibi 14 golle karşılık verdi.
-Öte yandan, taraflar arasında İstanbul'daki son 8 lig maçından 4'ü berabere bitti, Beşiktaş 3, Çaykur Rizespor bir galibiyet aldı.

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