Beşiktaş gurbetçi Muhayer Oktay'ı transfer etti

Beşiktaş, Almanya’da Fortuna Düsseldorf’un ikinci takımında forma giyen 19 yaşındaki Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş yönetiminin bu transfer için Alman ekibine 200 bin avro yetiştirme bedeli ödemesi bekleniyor.
GELECEĞİ PARLAK
Geleceğin önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Muhayer, U21 Milli Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da boy gösterdi. Hem futbolcu, hem de kulübüyle transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın kısa sürede transferle ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.
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