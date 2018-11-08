Genk Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Avrupa Ligi I Grubu dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş, Genk'i yenerek gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışıyor. Grup mücadelesine iyi başlayan ve ilk maçta evinde Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki iki karşılaşmada deplasmanda Malmö'ye 2-0, sahasında Genk'e 4-2 mağlup oldu. Beşiktaş, 3 maç sonunda 3 puanla son sırada bulunuyor. Genk ise 2 galibiyet ve bir yenilgi sonunda topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
GENK: 0 - 0 :BEŞİKTAŞ
STAT: Luminus Arena
HAKEM:Tobias Steiler
SAAT: 20.55
GENK: Vukovic, Dewaest, Samatta, Paintsil, Malinovskiy, Uronen, Pozuelo, Heynen, Mæhle, Aidoo, Ndongala
TEKNİK DİREKTÖR: Phillippe Clement
BEŞİKTAŞ: Tolga, Dorukhan, Pepe, Vida, Caner, Necip, Oğuzhan, Medel, Lens, Quaresma, Babel
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
DERTLASMAN!
Beşiktaş, bu sezon ki deplasman performansıyla korkutuyor. Resmi maçlarda şu ana dek 10 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda sadece iki kez kazanabildi. Beşiktaş, dış sahada ayrıca dörder beraberlik ve yenilgi aldı.
Siyah-beyazlı ekip, konuk olduğu maçlarda 11 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. Spor Toto Süper Lig'deki 6 deplasman maçında sadece bir galibiyet elde edebilen Beşiktaş, 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken, 2'sini yenilgiyle tamamladı. Avrupa kupalarında 4 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlılar, yine bir kez galibiyet alabildi. Bir maçı da berabere tamamlayan Beşiktaş, rakiplerine deplasmanda iki kez mağlup oldu.
7 MAÇTIR GALİBİYET ALAMIYOR
Sezonun ilk 3 deplasman maçında 2 galibiyet ve bir yenilgi alan Beşiktaş, sonraki 7 mücadelede galibiyet sevinci yaşayamadı. Dış sahadaki son dış saha galibiyetini Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 7 karşılaşmayı 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamladı.
AVRUPA'DA 107. DEPLASMAN MAÇINA ÇIKACAK
Beşiktaş, Genk karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 107. deplasman maçına çıkacak.Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki karşılaşmalardan 26'sını kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 20 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 60 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 120 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 195 gol gördü.
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