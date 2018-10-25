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Beşiktaş Genk UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş Genk UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Genk'e evinde 4-2 mağlup oldu ve büyük bir yara aldı. Gruptaki ilk yenilgisini geçen hafta Malmö deplasmanında alan siyah-beyazlılar, bu sonucun ardından üst üste ikinci maçından da puansız ayrıldı. Kartal'ın golleri Vagner Love'dan geldi. Beşiktaş taraftarı özellikle ikinci yarıda yönetim ve Şenol Güneş'e yoğun protestolarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 18:04 - Güncelleme: 25-10-2018 23:59

Beşiktaş, Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Belçika'nın Genk ekibi ile karşılaştı. Ortaya koyduğu futbolla taraftarının tepkisini çeken siyah-beyazlılar 74. dakikada Vagner Love'ın attığı golle farkı 1'e indirip umutlansa da Genk, 81 ve 82. dakikada attığı gollerle farkı yeniden 3'e çıkardı. Vagner Love 86. dakikada tekrar sahneye çıksa da puan için yeterli olmadı ve Beşiktaş sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş taraftarı Şenol Güneş, yönetim ve futbolcuları protesto etti.

Maçta gol perdesi 23. dakikada açıldı, Genk, Mbwana Samatta'nın golüyle öne geçti: Organize gelişen atakta Joakim Maehle'nin sağ kanattan ortasında Mbwana Samatta top yere inmeden ceza alanı içinden vuruşunu yaptı ve skoru 1-0'a getirdi.

TOLGAY ISLIKLANDI

Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği gerçekleşti. Tolgay Arslan sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Enzo Roco'ya bıraktı. Beşiktaşlı taraftarlar Tolgay'ı oyundan çıkarken ıslıkladı.

Genk, 35. dakikada gole yaklaştı: Hızlı gelişen atakta Alejandro Pozuelo'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mbwana Samatta yerden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Genk'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Genk, 56. dakikada gole bir kez daha yaklaştı: Ruslan Malinovskyi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sebastian Dewaest ön direkte kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

Beşiktaş 59. dakikada rakip kale önünde Quaresma ile gol aradı: Ricardo Quaresma, ceza alanı içine girmeden sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

Genk 63. dakikada bir kez daha gole yaklaşan taraf oldu: Mbwana Samatta'nın pasıyla topla buluşan Alejandro Pozuelo, ceza yayı içinden vuruşunu yaptı ve top az farkla üstten auta gitti.

GENK FARKI 2'YE ÇIKARDI

Dakikalar 69'u gösterdiğinde Genk, Mbwana Samatta'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Güzel paslaşmalar sonrasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Joakim Maehle, arka direğe pasını aktardı. Mbwana Samatta, uygun durumda sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Loris Karius'un çabası yetersiz ve direğe de çarpan top ağlarla buluştu.

VAGNER LOVE SAHNE ALDI

Beşiktaş, 74. dakikada Vagner Love'un golüyle farkı 1'e indirdi Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Oğuzhan Özyakup çabuk kullandı. Caner Erkin'in ortasında Gökhan Gönül arka direkte topu kafayla Vagner Love'a indirdi. Vagner Love, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve kaleci Danny Vukovic'in sağından topu filelerle buluşturdu.

GENK 2 DAKİKADA 2 GOL BULDU

Genk, 81. dakikada Dieumerci Ndongala'nın golüyle skoru 3-1 yaptı. Domagoj Vida'dan sıyrılarak ceza alanı içine giren Dieumerci Ndongala, Loris Karius ile karşı karşıya kaldı ve sağ ayağının içiyle yerden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Belçika temsilcisi iki dakika sonra bir gol daha buldu: Ceza alanı sol çaprazından Mbwana Samatta arka direğe ortasını yaptı. Jakub Piotrowski, kafa vuruşunu yaptı ve Caner Erkin'in kafasına çarpan top ağlarla buluştu.

Beşiktaş 86. dakikada Vagner Love'ın ikinci golüyle skoru 4-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Genk sahadan 4-2'lik üstünlükle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ SON SIRADA

Gruptaki diğer mücadelede Sarpsborg, Malmö ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçların ardından Genk puanını 6'ya yükselterek haftayı lider kapattı. Malmö 4 puanla ikinci, Sarpsborg da aynı puanla üçüncü sırada yer alırken 3 puanlı Beşiktaş grupta son sıraya geriledi.

BEŞİKTAŞ: 2 - 4 :GENK

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Daniel Stefanski, Marcin Boniek, Dawid Igor Golis (Polonya)

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Necip Uysal, Caner Erkin (Dk. 85 Mustafa Pektemek), Medel, Tolgay Arslan (Dk. 26 Roco), Oğuzhan Özyakup, Lens, Quaresma, Larin (Dk. 46 Vagner Love)

Genk: Vukovic, Maehle, Dewaest, Uronen, Lucumi, Pozuelo (Dk. 80 Seck), Malinovskiy, Heynen, Paintsil (Dk. 74 Piotrowski), Samatta (Dk. 87 Gano), Ndongala

Goller: Dk. 23 ve 69 Samatta, Dk. 81 Ndongala, Dk. 83 Piotrowski (Genk), Dk. 74 ve 86 Vagner Love (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Lucumi, Dk. 45+3 Dewaest, Dk. 61 Uronen (Genk), Dk. 45+2 Lens, Dk. 47 Roco, Dk. 56 Gökhan Gönül, Dk. 89 Mustafa Pektemek, Dk. 90+3 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • OFLU BABA 26 Ekim 2018 01:37 SENOL BEY HAZIR ISMINIZEDE STAD YAPILMISKEN SIZI TRABZON SPORA DOGRU ALALIM

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