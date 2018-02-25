Beşiktaş Fenerbahçe capsleri

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçı Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiydi. Rakibini 3-1 mağlup eden siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışında "Ben de varım" dedi. Maç sırasında ve sorasında sosyal medyada yayılan capsler ise büyük ilgi çekti.
Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçı Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiydi. Rakibini 3-1 mağlup eden siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışında "Ben de varım" dedi. Maç sırasında ve sorasında sosyal medyada yayılan capsler ise büyük ilgi çekti.
Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçı Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiydi. Rakibini 3-1 mağlup eden siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışında "Ben de varım" dedi. Maç sırasında ve sorasında sosyal medyada yayılan capsler ise büyük ilgi çekti.
Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçı Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiydi. Rakibini 3-1 mağlup eden siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışında "Ben de varım" dedi. Maç sırasında ve sorasında sosyal medyada yayılan capsler ise büyük ilgi çekti.
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