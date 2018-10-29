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Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı İnternethaber'de... Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'e 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar alacağı galibiyetle yara sarmak isterken aynı zamanda ligde üst sıralara yükselmenin peşinde...

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 19:19 - Güncelleme: 29-10-2018 19:55

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Son 4 resmi maçında da galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, son dönemdeki düşüşünü Çaykur Rizespor karşısında sonlandırmaya çalışacak. Sezona İbrahim Üzülmez yönetiminde başlayan ancak ilk 6 haftada galibiyetle tanışamayan Rizespor ise teknik direktörü Okan Buruk'la çıktığı üç maçta 5 puan topladı. Karadeniz temsilcisi Beşiktaş karşısında da bu serisini sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ: 2 - 0 :ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Bülent Yıldırım

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Robin, Ali Çamdalı, Koray, Boldrin, Süleyman, Muric
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Ligde Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö'ye 2-0, Genk'e 4-2 yenildi. Son dönemde aldığı sonuçların yanı sıra taraftar tepkisiyle zor günler yaşayan Beşiktaş, karşılaşmada moral arıyor. Süper Lig ve Avrupa'da yaptığı son 6 maçta sadece bir kez kazanabilen, iki beraberlik, üç yenilgi alan siyah-beyazlı ekibin Genk ile oynadığı karşılaşmada oyuncular taraftar tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR CAN SIKIYOR

Beşiktaş'ta önemli oyuncuların sakatlığı da teknik heyeti sıkıntıya düşürdü. Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlanan Adem Ljajic'in yanı sıra Pepe, bu nedenle Göztepe ve Genk karşılaşmalarında forma giyemedi. Siyah-beyazlı ekipte Ryan Babel'in de sakatlığı sürüyor. 

LENS CEZALI

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Jeremain Lens karşılaşmada forma giyemeyor. Lens, bu sezon Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında gördüğü kartlarla cezalı duruma düştü.

35. RANDEVU

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde 35. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında geride kalan 34 lig maçından 21'ini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 56 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 32 gol attı. 2016-2017 sezonunda yapılan son lig maçlarını Beşiktaş, İstanbul ve Rize'de aynı skorla 1-0 kazandı.

RİZESPOR 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 12 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 12 maçtan 8'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 17 lig maçının 11'ini kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. Beşiktaş'ın İstanbul'da attığı 32 gole, Karadeniz ekibi 14 golle karşılık verdi. Öte yandan, taraflar arasında İstanbul'daki son 8 lig maçından 4'ü berabere bitti, Beşiktaş 3, Çaykur Rizespor bir galibiyet aldı.

BEŞİKTAŞ'A TARİHİ YENİLGİYİ TATTIRDI

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı. Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor, bu maçta güçlü rakibini 5-1 yendi. Bu sonuç Beşiktaş'ın, 60. yılını yaşayan lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.

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