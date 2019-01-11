Beşiktaş, Berat Djimsiti'yi transfer etmek istiyor

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in düzenlediği basın toplantısında açıkladığı ve 'hem bek hem de stoper oynayabilecek bir oyuncu' olarak tanımladığı ismin Atalanta'da forma giyen Berat Djimsiti olduğu öğrenildi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki Arnavut oyuncu, çok yönlü özellikleriyle öne çıkıyor.

Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe'nin istediği Tolgay Arslan için 4 milyon Euro ve Şener Özbayraklı'yı istedi. Kampa götürülmeyen Tolga Zengin ve Vagner Love'ın ise takımda kalma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

(BeIN Sports)