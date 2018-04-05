Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Arama yapılıyor

BEŞİKTAŞ Belediyesi'ne bu sabah Mali Şube ve Siber polisleri tarafından operasyon düzenlendi.

Emniyet ekipleri tarafından belediye başkan yardımcılarının odalarında arama yapılıyor.

10 ARAÇLA GELDİLER: 10 araçla gelen ekipler, belediye başkan yardımcılarının odalarına çıktı. Ekiplerin belediyedeki dijital verileri incelediği öğrenildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Belediyesi yetkilileri yaptıkları ilk açıklamada, “İçeride çok sayıda polis var. Şu anda bilgisayarları inceliyorlar. Bazı odalarda da aramalar yapıyorlar. Soruşturma kapsamında yapıldığı bilgisini verdiler” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI VE YARDIMCISI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında 17 Ocak tarihinde Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı açığa alınmıştı.

KIZ KARDEŞİ DE GÖREVDEN ALINMIŞTI: 25 Ocak tarihinde de Hazinedar göreve geldiğinden beri özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç son olarak bulunduğu Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı.

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