Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı CHP'li Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı görevden uzaklaştıdı. Hazinedar ile birlikte iki belediye meclis üyesi de görevden uzaklaştırılırken kararın gerekçesi olarak Hazinedar hakkında yürütülen soruşturmalar gösterildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın, mal varlığına yönelik yürütülen soruşturma, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma ile görevi kötüye kullanma niteliğindeki eylemlerinden dolayı hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Hazinedar ile birlikte iki belediye meclis üyesi de görevden uzaklaştırıldı.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

"Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 04/01/2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmışlardır.

Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat HAZİNEDAR Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.

Hüseyin Avni Sipahi’nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır.

Çetin Kırışgil'in Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BASIN TOPLANTISI YAPIP MAĞDURUZ DEMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı'nın hakkında almış olduğu görevden uzaklaştırma kararından önce açıklama yapan CHP'li Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkındaki FETÖ soruşturması kapsamında yurtdışına çıkış yasağı getirildiğini söylemişti. Aynı soruşturma çerçevesinde Hazinedar'ın eşi ve oğluna yurtdışına çıkış yasağı konulduğu ortaya çıkmıştı.

Hakkındaki FETÖ soruşturması kapsamında eşi ve oğluna da yurtdışı yasağı getirildiğini açıklayan Hazinedar, "Bu soruşturmalarla sadece şahsıma değil, eşime de, dünyanın en iyi üniversitelerinde kabul alma imkanı olan evladım, oğlum hakkında yurtdışı yasağı konuldu. Onun yurtdışında okuma şansı elinden alındı. Darbe dönemlerinde bile aileler bu derece mağdur edilmedi” diye konuşmuştu.

MURAT HAZİNEDAR KİMDİR?

1971 İstanbul doğumlu olan Av. Murat HAZİNEDAR, ilköğrenimini Fatsa’da, ortaöğretimini Ankara Yükseliş Koleji’nde, lise öğrenimini ise Bolaman, Fatsa ve Kabataş Erkek Liseleri’nde tamamladı. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan HAZİNEDAR, 1997 – Nisan 2014 yılları arasında; aynı zamanda kurucusu olduğu Hukuk Bürosu’nun Başavukat’lığını yürüttü.

1989-1995 yılları arasında çeşitli tekstil ve ihracat firmalarında yönetici olarak görev yapan HAZİNEDAR, aynı zamanda iş adamıdır. Or-Gi Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.’de kurucu ortak olup, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

10.02.2014 tarihinde CHP Parti Meclis Kararı ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen ve Mart 2014 Yerel Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçildi.

Av. Murat Hazinedar iyi derecede İngilizce bilmektedir, evli ve bir çocuk babasıdır.