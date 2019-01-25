Beşiktaş BB Erzurumspor maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş, sahasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Geceye damga vuran isim Dorukhan olurken genç yıldız biri kendi kalesine, biri de Erzurum kalesine olmak üzere iki kez topu ağlara gönderdi.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, ilk yarıda özellikle Quaresma ve Burak Yılmaz'la net fırsatlar yakalasa da Sehic'i geçmeyi başaramayınca devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıda daha etkili olan Erzurumspor, 69'da Scuk'un vuruşunda Dorukhan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ın aradığı gol ise yine Dorukhan'dan geldi. Beşiktaş'ın yükselen değeri, 78. dakikada kafayla attığı golle skora dengeyi getirdi. 87'de rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gören Quaresma, Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. Son dakikalar Beşiktaş'ın büyük baskısıyla geçse de maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş 29 puana yükselirken BB Erzurumspor puanını 19'a çıkardı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

3'üncü dakikada rakip ceza sahası içerisinde topla buluşan Ljajic, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

8'inci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Burak'ın şutunda top kaleci Sehic'ten döndü. Dönen topta Ljajic'in şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

22'nci dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Emrah Başsan'ın ortasında Karius'tan seken topu Egemen ağlara gönderdi. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, gol öncesinde Leo'nun Karius'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

32'nci dakikada sol kanattan topla birlikte içeriye kat eden Quaresma'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Sehic topu kornere tokatladı.

56'ncı dakikada hızlı gelişen BB Erzurumspor atağında Rashad Muhammed, Medel'den sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Dar açıdan yaptığı vuruşta topu kaleci Karius ayaklarıyla çıkardı.

59'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in ortasında Burak'ın kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı gitti.

64'üncü dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Necip'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Quaresma'nın sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Sehic topu kornere çeldi. Paslaşarak kullanılan kornerde Quaresma'nın ortasında Dorukhan'ın kafa vuruşunu kaleci Sehic tokatlamayı başardı.

69'uncu dakikada BB Erzurumspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Scuk'un vuruşunda Necip'in uzaklaştırmak istediği top Dorukhan'a çarparak ağlara gitti: 0-1.

78'inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Paslaşarak kullanılan kornerde Ljajic'in ortasında Dorukhan'ın kafa vuruşu kaleci Sehic'in sağından ağlarla buluştu: 1-1.

87'nci dakikada Ricardo Quaresma rakip ceza sahası içerisinde Leo'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BEŞİKTAŞ: 1 - 1 :BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çavuş

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Necip, Mirin (Dk. 46 Mustafa), Adriano (Dk. 78 Larin), Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak (Dk. 59 Caner)

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Tolga (Dk. 85 Kanstrup), Lokman, Egemen, Leo, Scuk, Emrah, İbrahim, Taylan, Sunu (Dk. 79 Kone), Rashad Muhammed (Dk. 68 Opseth)

GOLLER: Dk. 69 (KK) Dorukhan (B.B Erzurumspor) - Dk. 78 Dorukhan (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 87 Quaresma (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Necip Uysal, Burak Yılmaz, Dorukhan, Medel (Beşiktaş) - Lokman, Tolga, Sehic, Opseth (BB Erzusumspor)