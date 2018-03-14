Beşiktaş Bayern Münih maçını şifresiz canlı veren kanallar

Şampiyonlar Ligi 2. turu rövanş maçında Beşiktaş Bayern Münih'i konuk ediyor. İlk maçta 5-0 yenilerek çeyrek final şansını zora sokan Beşiktaş maçını şifresiz olarak bir Azeri kanalı veriyor. İdman TV üzerinden canlı yayınla şifresiz izlenebilecek olan Beşiktaş Bayern Münih maçını Türkiye'de ise Tivibu Spor 2 kanalı naklen veriyor. TRT 1 maçı bu kez şifresiz olarak ekranlara getirmeyecek. Tivibu Spor 2 kanalı da bildiğiniz gibi şifreli yayın yapıyor ve maçı izlemek için abone olmanız gerekiyor.

Peki Beşiktaş Bayern Münih maçını şifresiz veren kanallardan biri olan İdman TV canlı yayınla nasıl izlenir, frekans bilgileri neler?

İDMAN TV UYDU FREKANSLARI : İdman Tv kanalını 3 ayrı uydu üzerinden izleme şansınız var. Bunlardan ilki idmantv.az sitesinden de bilgi olarak paylaşılan uydu bilgileri. İdman TV frekansı şu şekilde Satellite: Azerspace 1 / Orbital position: 46°E

Downlink Frequency: (MPEG-2) f = 11175 MHz /

(Polarization- H) Symbol rate – 27500 Msymbol/s FEC - 5/6

İdman Tv Hotbird uydusu Frekansı şöyle : 11168 / Pol.:Yatay(H) / Symbol:20400 / Fec:5/6 / Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat uydusu frekansı : Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV FREKANSI NASIL AYARLANIR? : İdman TV üzerinden Beşiktaş - Bayern Münih maçını şifresiz ve canlı yayınla izlemek için uydu frekansını ayarlamanız gerekiyor. Uydu frekansı nasıl ayarlanır diyorsanız işte 8 adımda yapmanız gerekenler; 1. Adım: Ana menüye girebilmek için; uzaktan kumandanızda 'MENÜ' veya 'SETUP' yazan düğmeye basınız.

2. Adım: Uydu alıcısı marka modeline göre; 'KANAL ARAMA' , 'MANUEL ARAMA' , 'KANAL EKLEME' , 'EL İLE ARAMA' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip 'OK' e basınız.

3. Adım: Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre; 'TP FREKANSI' , 'ALIŞ FREKANSI' , 'FREKANS' , 'UYDU FREKANSI' seçeneklerinden biri belirecektir, YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak İdman TV yeni frekansı olan '11168' değerini girin.

4. Adım: Yine aynı ekranda 'SEMBOL ORANI' yada 'SYMBOL RATE' değeri olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak '20400' girin..

5. Adım: Yine aynı ekranda bulunan ve 'POLARIZASYON' yada 'POL' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla 'H-Yatay' olacak şekilde değiştirin.

6. Adım: Yine aynı ekranda bulunan 'FEC' değerini değiştirmek için YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla '5/6' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

7. Adım: Son olarak 'OK' tuşuna basarak İdman TV yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen 'ARAMA BAŞLAT' yada 'TP ARA' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

8. Adım: Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

BEŞİKTAŞ'IN KAÇ GOL ATMASI GEREKİYOR: Münih’teki ilk maçta 5-0 gibi farklı bir skorla yenilerek tur şansını mucizelere bırakan Beşiktaş taraftarını ekran başına kilitleyecek. Siyah-beyazlı ekibin çeyrek finale yükselebilmesi için rakibini en az 6 farkla mağlup etmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 3 STOPER YOK : Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Bayern Münih ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek. Almanya'daki mücadelenin ilk yarısında rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla cezalandırılan Vida, rövanş karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak. Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Pepe ve Tosic de Bayern Münih karşısında görev yapamayacak.

MUHTEMEL 11'LER : Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Medel, Necip, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma Talisca, Mustafa, Love

Bayern Münih: Ulreich, Rafinha, Hummels, Sule, Alaba, Kimmich, Rudy, Müller James, Ribery, Lewandowski