Beşiktaş Avrupa'da moral arıyor: İşte muhtemel 11'ler!

Lig ve Avrupa'daki son 3 maçında sadece 1 beraberlik alan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'i konuk ediyor. Temsilcimizin tek hedefi kazanarak hem Avrupa'da gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak, hem de kayıpların ardından moral kazanmak. Saat 22.00'de başyalacak karşılaşmanın hakemi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski.

Beşiktaş'ta zorlu karşılaşma öncesinde 3 önemli eksik var. Sakatlıkları devam eden Pepe, Ljajic ve Babel Genk karşısında takımlarını yalnız bırakacak. Atiba da UEFA listesinde olmadığı için maçta yok.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti. Beşiktaş'ın aksine ligde iyi günler geçiren ve Pro Lig'in zirvesinde yer alan Genk, Avrupa'da ise birer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor. İlk maçında Malmö'yü 2-0 mağlup eden Genk, ikinci karşılaşmasında ise Sarpsborg'a 3-1 yenildi.

BEŞİKTAŞ - GENK

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Daniel Stefanski

SAAT: 22.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Medel, Necip, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GENK: Vukovic, Nastis, Dewaest, Lucumi, Malinovsky, Pozuelo, Berge, Maehle, Ndongala, Samatta, Trossard

TEKNİK DİREKTÖR: Phillippe Clement