Beşiktaş aradığı forveti PSG'de buldu!

Beşiktaş'ta son derece gizli yürütülen transferler görüşmelerinden biri de PSG'nin Kamerunlu yıldızı Choupo-Moting. Forvet hattına düşünülen Moting için Beşiktaş yönetimi ısrarcı. 29 yaşındaki yıldızın da Beşiktaş'a gitmek istediği öğrenildi.

Paris Saint Germain, Choupo-Moting'i sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Takımda 'alternatif golcü' olarak bulunan 29 yaşındaki futbolcu, Paris’ten ayrılmak istiyor.

Beşiktaş'ın kendisi için yaptığı teklifin kabul edilmesi için menajerine ve PSG yönetimine baskı yapan Moting, “Beşiktaş’ta oynamak istiyorum. Almanya’da doğup büyüdüğüm için çoğu arkadaşım Türk… Onlardan duyduğum atmosferi yaşamalıyım” dediği iddia edildi.