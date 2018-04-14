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Beşar Esad saldırı sonrası ilk kez konuştu

Beşar Esad saldırı sonrası ilk kez konuştu

Suriye'ye saldırı sonrası Beşar Esad ilk kez konuştu. Kendisini destek vermek için arayan Ruhani ile telefonda konuşan Esad, Batı'nın Suriye'de kontrolü kaybetmesi sebebiyle saldırdığını iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 13:14 - Güncelleme: 14-04-2018 13:14

Suriye Devlet Başkanı Esad, "Batı kontrolünü kaybettikten sonra saldırdı" açıklamasında bulundu.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye gerçekleştirdiği operasyon sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Suriye Devlet Başkanı Esad arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. 

İran'ın Suriye'deki Esad rejimine desteğini bildirmek için telefon görüşmesini gerçekleştirdiğini belirten Ruhani, " Esad'ı yaradım, yanınızdayız mesajı verdim" dedi. 

Esad da, Ruhani'ye, "Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı" açıklamasını yaptı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • mevhibe inal 14 Nisan 2018 14:20 Klasik Batı Oyunu Kim kazanıyorsa ötekini destekliyorlar ki savaş uzasın, zayiat artsın, kimse kazanmasın, kazanan bunların aç gözlü şirketleri olsun. Bunu bölgemize geldiklerinde, "Hem birbirlerini zayıflatırlar, hem bize! zarar veremezler" diye açıkladılar.

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