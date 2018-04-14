Beşar Esad saldırı sonrası ilk kez konuştu

mevhibe inal 14 Nisan 2018 14:20 Klasik Batı Oyunu Kim kazanıyorsa ötekini destekliyorlar ki savaş uzasın, zayiat artsın, kimse kazanmasın, kazanan bunların aç gözlü şirketleri olsun. Bunu bölgemize geldiklerinde, "Hem birbirlerini zayıflatırlar, hem bize! zarar veremezler" diye açıkladılar.