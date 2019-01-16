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Beşar Esad rejiminden küstah Türkiye açıklaması!

Beşar Esad rejiminden küstah Türkiye açıklaması!

SURİYE 'de binlerce masun insanın ölümüne neden olan Beşar Esad rejimi Türkiye'nin Suriye'deki varlığıyla ilgili küstah açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 08:54 - Güncelleme: 16-01-2019 08:54

Esad rejimi, YPG/PKK'ya operasyon yapacak olan Türkiye'ye "Ülkeyi mevcut tüm olanaklarla savunacağız" tehdidini savurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde 30 km tampon bölgenin oluşturulması gerektiği ifadesini hedef alan Esed rejiminden yapılan açıklamada, "Bu sözler, Türkiye'nin Astana görüşmelerinde teröristlere hamilik ettiğini ve sadece işgal ve saldırganlık dilinde konuşabildiğini gösteriyor" şeklinde küstah sözler sarf etti.

TÜRK İŞGALİNİ DURDURACAĞIZ: Açıklamada, "Suriye, toprak bütünlüğünü ihlal etme çabasının açık bir şekilde saldırganlık, işgal ve ayrıca Suriye'nin 8 yıldır mücadele ettiği uluslararası terörü koruma ve destek ve terörün Türkiye tarafından yayılması için ivme olacağının altını çiziyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'yi tehdit eden Esed rejimi, ülkenin topraklarını ‘Türk işgali' dahil her türlü saldırganlığa karşı mevcut tüm olanaklarla koruyacağı tehdidinde bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • m 16 Ocak 2019 09:51 turkiyeyi bataga cekiyorlar

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