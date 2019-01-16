Beşar Esad rejiminden küstah Türkiye açıklaması!

Esad rejimi, YPG/PKK'ya operasyon yapacak olan Türkiye'ye "Ülkeyi mevcut tüm olanaklarla savunacağız" tehdidini savurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde 30 km tampon bölgenin oluşturulması gerektiği ifadesini hedef alan Esed rejiminden yapılan açıklamada, "Bu sözler, Türkiye'nin Astana görüşmelerinde teröristlere hamilik ettiğini ve sadece işgal ve saldırganlık dilinde konuşabildiğini gösteriyor" şeklinde küstah sözler sarf etti.

TÜRK İŞGALİNİ DURDURACAĞIZ: Açıklamada, "Suriye, toprak bütünlüğünü ihlal etme çabasının açık bir şekilde saldırganlık, işgal ve ayrıca Suriye'nin 8 yıldır mücadele ettiği uluslararası terörü koruma ve destek ve terörün Türkiye tarafından yayılması için ivme olacağının altını çiziyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'yi tehdit eden Esed rejimi, ülkenin topraklarını ‘Türk işgali' dahil her türlü saldırganlığa karşı mevcut tüm olanaklarla koruyacağı tehdidinde bulundu.