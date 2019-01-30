BES zorunluluğu 2019 iptal işlemi nasıl yapılır?

Bireysel Emeklilik Sistemi olarak bilinen BES, çalışanların iş hayatında bulunduğu süre içerisinde yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan sistem olarak biliniyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin olarak yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre sistemden ayrılanlar, üç yıl içinde yeniden sisteme dahil edilecek.

DÜZENLEME DEĞİŞİT: Bireysel Emeklilik Sistemi'nde otomatik katılım yönetmeliği değişti. Buna göre, cayma hakkını kullananlar için daha önce 2 yıl olan zorunlu geri dönüş süresi 3 yıla uzatıldı.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan düzenlemeye göre cayma ve ayrılma hakkını kullanmış olanlar, üç yıl içinde sisteme otomatik olarak bir defalığına tekrar dahil edilecekler. Daha önce 2 yıl içinde geri dönüş zorunluydu. Yeni düzenleme ile bu süre 1 yıl uzatılmış oldu. Öte yandan BES'e geri dönüş imkanı tek seferle sınırlandırıldı.

İKİNCİ EMEKLİ MAAŞI YOLU: Bireysel Emeklilik Sistemi otomatik katılım yönetmeliği ile ilgili değişikliğe gidildi. Çalışanlar için emeklilikte ikinci maaş yolunu açan BES'te cayma hakkını kullanan bireyler üç yıl içerisinde geri dönebilecek, bakanlık ise bu süreyi 5 yıla kadar uzatma hakkında bulunabilecek. BES'e geri dönme hakkını kullanan bireyler ise bin liralık başlangıç devlet katkısından faydalanabilecekler.

ZORUNLU DÖNÜŞ 3 YILA UZATILDI: Bireysel Emeklilik Sistemi'nde otomatik katılım yönetmeliği değişti. Buna göre, cayma hakkını kullananlar için daha önce 2 yıl olan zorunlu geri dönüş süresi 3 yıla uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerek gördüğü takdirde otomatik katılım süresini 5 yıla kadar uzatılabilecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SÜREYİ 5 YILA KADAR UZATABİLECEK: Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi bir yıla kadar azaltabilecek veya 5 yıla kadar artırabilecek.

Yönetmeliğin 8. maddesine eklenen maddelere göre, çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde, emeklilik planına dahil edilmeleri gereken takvim yılının ilk günü esas alınacak.

Bu maddenin yayım tarihi olan bugün itibarıyla emeklilik planına dahil edilmesi gereken çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde ise 1 Ocak 2017 tarihi esas alınacak. İlgili kanunlar kapsamında çalışan sıfatını haiz olmak kaydıyla 18 yaşını doldurmamış çalışanlar da yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilecek.

Çalışanlara emeklilikte ikinci maaş yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımda yeni düzenlemeler yapıldı.

Yeni düzenlemeyle tedrici katılım takviminde yer alan tarihten önce sisteme giriş yapmış olan işverenlere cezai yaptırım uygulanmaması ve sistemde devam ederek tasarruf yapmaya devam eden çalışanların hak ve menfaatlerinin korunması amaçlandı.

Düzenleme kapsamında sistemin başlangıcından bugüne kadar olan dönemde çalışanlarını otomatik emeklilik planına dahil etmesi gerektiği halde bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan işverenler, en geç 2 ay içinde kendilerine bağlı çalışanların ücretlerinden kesecekleri katkı paylarını emeklilik şirketine aktarmaları halinde, katkı payının emeklilik şirketine nakden intikal ettiği tarih itibarıyla çalışanlarını emeklilik planına dahil etmiş ve yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacak.

Çalışan sayısı 5-9 arası olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar ile Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20'nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olarak çalışanların, en geç 1 Ocak 2019'dan sonraki ilk ücret ödemesinden işverenleri tarafından kesilerek emeklilik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal etmesi ile emeklilik planına dahil edilmesi gerekecek.

Düzenlemeyle tedrici katılım takviminde belirlenen tarihler arasında veya 1 Ocak 2019 tarihinden sonra yeni faaliyete başlayacak işverenler için sisteme giriş tarihleri de belirlendi.